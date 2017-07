In Hamburg haben sich wenige Tage vor dem G20-Gipfel Gegner des Treffens zu einer ersten großen Demonstration versammelt. Laut Polizei kamen bislang rund 10.000 Menschen zu einem Protestzug durch die Innenstadt. Auf der Alster nahmen G20-Gegner mit Booten, Kanus und Flößen an der Kundgebung teil.

Zu den Aktionen unter dem Motto "Protestwelle" hatte ein Bündnis von Organisationen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Entwicklung aufgerufen, um für eine bessere Klima- und Handelspolitik zu werben. Die Proteste sollen Druck machen auf die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, die sich am kommenden Freitag und Samstag in Hamburg zum G20-Gipfel treffen.

Wegen des schlechten Wetters waren viele Teilnehmer der Kundgebung in der Innenstadt mit Regenschirmen unterwegs. Die Polizei gab ihre Zahl mit etwa 10.000 an und betonte zugleich, bislang sei alles friedlich verlaufen.

Nach einer rund einstündigen Auftaktveranstaltung zogen die Demonstranten durch die Innenstadt, um gegen die Klima- und Handelspolitik der führenden Staats-und Regierungschefs zu protestieren. Sie trugen Transparente mit Aufschriften wie "Planet Earth first", "Kohle stoppen" und "Armut bekämpfen".

Auch Umweltorganisationen wie Greenpeace demonstrieren in Hamburg gegen das G20-Treffen in der kommenden Woche. (AFP/John MACDOUGALL)

An der Demonstration auf der Alster nahmen laut Polizei 62 Boote teil.

Hartes Durchgreifen angedroht

Insgesamt sind bis zum Abschluss des Gipfels am kommenden Wochenende rund 30 Demonstrationen angekündigt. Bundesinnenminister de Maiziere warnte in der "Bild am Sonntag" vor Krawallan und kündigte an, die Sicherheitskräfte würden hart gegen gewalttätige Demonstranten durchgreifen. Der CDU-Politiker sprach von mehr als 8.000 Extremisten, die in den kommenden Tagen aus dem In- und Ausland in die Hansestadt kommen wollten.

Warnung des BKA

Das Bundeskriminalamt befürchtet in diesem Zusammenhang schwere Brandstiftungen und Sabotageakte gegen Knotenpunkte der technischen Infrastruktur. Es könne auch zu Störungen des Schiffs- und Flugverkehrs kommen, zitiert die "Welt am Sonntag" aus einer internen Gefährdungsbewertung des BKA. Internationale Aktivisten verfügten über Protesterfahrung.

(am/db)