In Hamburg setzen die Teilnehmer des G20-Gipfels ihre Beratungen fort.

Am Rande des Treffens wird es auch wieder etliche Gespräche unter vier Augen geben. So kommt Bundeskanzlerin Merkel am Vormittag mit dem russischen Präsidenten Putin zu einem Meinungsaustausch zusammen. Und auch der französische Präsident Macron trifft Putin sowie den chinesischen Staatschef Xi.



Unklar ist, ob sich die Teilnehmer bei den zentralen Streitthemen Freihandel und Klimaschutz auf Fortschritte einigen können. Angesichts der Haltung von US-Präsident Trump erscheint dies für viele Beobachter fraglich. In den letzten Arbeitssitzungen geht es heute um Afrika und die Bewältigung der Flüchtlingskrise sowie um die Themen Digitalisierung, Beschäftigung und Stärkung von Frauen.