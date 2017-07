Die Hamburger Elbphilharmonie hat Polizisten, die beim G20-Gipfel im Einsatz waren, zu einem Konzert eingeladen.

Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, sollen bei einem Klavierkonzert am Donnerstag alle 2.000 Plätze im großen Konzertsaal kostenlos an Beamte aus dem gesamten Bundesgebiet und ihre Partner vergeben werden. Hotelketten bieten Gratis-Übernachtungen an, in Kaufhäusern gibt es Rabatte. Bei den Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels am vergangenen Wochenende waren fast 500 Polizisten verletzt worden.