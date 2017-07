Eine knappe Woche nach dem G20-Gipfel in Hamburg sind heute gut 2.000 Polizisten, die bei der Veranstaltung im Einsatz waren, zu einem Klavierkonzert in der Elbphilharmonie eingeladen.

Alle Plätze des großen Saals seien für die Beamten aus dem gesamten Bundesgebiet und ihre Partner vorgesehen, teilte

das veranstaltende "Hamburger Abendblatt" mit. Das Konzert ist kostenlos; außerdem bieten Hotelketten Gratis-Übernachtungen an. Bei den Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels am vergangenen Wochenende waren fast 500 Polizisten verletzt worden.



Gestern hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz die Hamburger Bürger in einer Regierungserklärung um Entschuldigung für die Krawalle gebeten.