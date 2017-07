In Hamburg ist die Lage nach den erneuten Krawallen in der vergangenen Nacht ruhig.

Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Früh an einem Kran an der Autobahn 7 ein Transparent mit G20-Bezug angebracht. Die Feuerwehr war im Einsatz, um zwei Personen von dem Kran zu holen. Ansonsten habe sich die Lage aber inzwischen beruhigt. In der vergangenen Nacht waren den Angaben zufolge erneut in mehreren Stadtteilen Hamburgs Autos angezündet worden. Im Schanzenviertel seien Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen angegriffen worden. Die Beamten gingen daraufhin mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Randalierer vor und räumten das Viertel. Mehrere Personen wurden festgenommen. In der Nacht auf Samstag waren im Schanzenviertel ganze Straßenzüge verwüstet und Geschäfte geplündert worden.



Heute will sich Bundespräsident Steinmeier in Hamburg über die Lage informieren. Am Mittag ist eine Pressekonferenz von Hamburgs Erstem Bürgermeister Scholz und Innensenator Grote geplant. Sie wollen eine Bilanz des Gipfels ziehen.