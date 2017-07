Bei den Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg sind nach Angaben der Polizei mehr als 200 Beamte verletzt worden.

Die Zahl werde voraussichtlich noch steigen, weil sich manche erfahrungsgemäß erst später meldeten, sagte ein Polizeisprecher. In der vergangenen Nacht wurden 14 Personen festgenommen, 63 kamen in Gewahrsam, hieß es weiter. Die Ausschreitungen im Hamburger Schanzenviertel waren eskaliert. Barrikaden wurden angezündet und Geschäfte geplündert. Die Täter bewarfen Polizisten mit Steinen und Farbbeuteln. Die Polizei war mit einem massiven Aufgebot und Spezialkräften im Einsatz.



Im mecklenburgischen Wismar warfen Unbekannte Farbbeutel auf Parteibüros der Linken und der CDU. In der Rostocker Innenstadt wurden die Scheiben von drei Geschäften eingeworfen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit dem G20-Gipfel nicht aus.