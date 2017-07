Im Vorfeld des G20-Gipfels kommt Bundeskanzlerin Merkel zur Stunde in Hamburg mit US-Präsident Trump zusammen.

Bei dem Treffen soll es auch um die strittigen Themen Freihandel und Klimaschutz gehen. Merkel sagte nach ihrem Eintreffen in Hamburg, bisher zeichne sich noch keine Einigung ab. Ihre Rolle als Gastgeberin des G20-Gipfels sei es, nach Kompromissen zu suchen, aber auch Meinungsverschiedenheiten klar zu benennen. Trump hatte zuvor Polen besucht. In einer Rede in Warschau bekannte er sich zum Beistandspakt der Nato. Zugleich forderte er Europa auf, seinen Bündnispflichten nachzukommen. Der russischen Regierung warf Trump ein destabilisierendes Verhalten vor. Der Kreml wies das zurück. Merkel betonte, sie sehe sich nicht in einer Vermittlerrolle zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Putin. Beide wollen sich morgen in Hamburg erstmals treffen.



Am Hamburger Fischmarkt haben sich tausende Demonstranten zu einer weiteren großen Protestaktion gegen den G20-Gipfel versammelt. Sie steht unter dem Motto "Welcome to hell". Für den Abend ist ein Demonstrationszug durch die Stadt geplant.