Bei einem Messerangriff in einem Hamburger Supermarkt hat es einen Toten und sechs Verletzte gegeben.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Tatverdächtige festgenommen. Den Angaben zufolge hatte der Mann zuerst in dem Supermarkt im Stadtteil Barmbek eine Person tödlich verletzt und auf der Flucht weitere Menschen angegriffen, bevor er von Passanten überwältigt werden konnte. Am Abend erklärte die Polizei, bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen Mann, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren worden sei. Seine Staatsangehörigkeit kenne man nicht. Ob die Tat einen terroristischen Hintergrund habe, könne man ebenfalls nicht sagen.