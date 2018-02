Die designierte SPD-Vorsitzende Nahles hat ein positives Fazit der ersten Regionalkonferenz ihrer Partei zum Koalitionsvertrag mit der Union gezogen.

Nahles sagte nach der nicht-öffentlichen Veranstaltung in Hamburg, sie habe das Gefühl, dass die Vereinbarung über eine neue Große Koalition bei den Mitgliedern sehr große Unterstützung gefunden habe. Sie sei deshalb in Bezug auf den anstehenden Basis-Entscheid sehr optimistisch.



Die SPD-Mitglieder stimmen bis zum 2. März darüber ab, ob die Partei ein weiteres Bündnis mit CDU und CSU eingehen soll. Auf insgesamt sieben Regionalkonferenzen wollen Nahles und der kommissarische SPD-Chef Scholz um Zustimmung werben. Am Nachmittag geht es weiter in Hannover.



Der nordrhein-westfälische SPD-Vorsitzende Groschek sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, er rechne mit breiter Zustimmung. Die Jusos plädieren jedoch weiterhin für ein Nein zum Koalitionsvertrag.

