In Hamburg laufen auch heute die Proteste gegen den G20-Gipfel weiter.

Zur ersten Großdemonstration unter dem Motto "Grenzenlose Solidarität statt G20" sammelten sich nach Polizeiangaben am Deichtorplatz etwa 12.000 Teilnehmer. Die Organisatoren des Protestzugs lehnten eine Distanzierung von den Krawallen in der vergangenen Nacht ab. Das globalisierungskritische Netzwerk Attac teilte mit, eine Distanzierung nütze keinem. Die innenpolitische Sprecherin der Links-Fraktion im Bundestag, Jelpke, sprach dagegen von sinnloser Gewalt. Sie kritisierte im Deutschlandfunk aber auch die Strategie der Polizei. Die Situation sei in Hamburg auf beiden Seiten eskaliert. Unions-Fraktionschef Kauder warf Linken und Grünen vor, die Gewalt in Hamburg zu relativieren. Dem Tagesspiegel sagte er, es dürfe keine falsche Toleranz gegenüber Straftätern geben.