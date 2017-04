Die Deutsche Polizeigewerkschaft kritisiert eine Entscheidung des Hamburger Senats zum G20-Gipfel im Juli.

Mit dem Veto gegen ein Demonstrationsverbot in der Innenstadt riskiere man ohne Not einen sicherheitspolitischen Super-Gau, sagte der Hamburger Gewerkschaftschef und CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Lenders. Linksterroristen würden geradezu eingeladen, die Stadt auseinanderzunehmen.



Die Polizei wollte während des G20-Gipfels Sperrzonen für Demonstrationen einrichten. Justizminister Steffen von den Grünen erklärte dazu in der Bürgerschaft, jeder, der gewaltfrei demonstrieren wolle, werde dazu die Möglichkeit haben. Bereits gestern hatte er mitgeteilt, der Senat sei sich einig, dass es keine Demonstrationsverbotszone geben werde. Zu dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer am 7. und 8. Juli werden mehr als 100.000 Demonstranten erwartet.