Hamburg Scholz: "Elbphilharmonie ist für alle Bürger"

Die Elbphilharmonie in Hamburg (Elbphilharmonie/Maxim Schulz)

Die Elbphilharmonie ist nach den Worten von Hamburgs Erstem Bürgermeister Scholz ein großes demokratisches Gebäude für alle Bürger der Stadt geworden.

Die Eintrittspreise seien so gestaltet, dass auch für wenig Geld Konzerte erlebt werden könnten, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Zugleich räumte Scholz ein, dass die Baukosten deutlich teurer geworden seien als geplant. Ehrlichkeit und Wahrheit wären von Anfang an nötig gewesen. Die Kosten lagen am Ende bei 789 Millionen Euro, geplant waren ursprünglich 240 Millionen. Nach neunjähriger Bauzeit wird die Elbphilharmonie heute Abend mit einem Festakt und Konzert eingeweiht. Erwartet werden 2.000 Gäste, darunter Bundespräsident Gauck und Bundeskanzlerin Merkel.