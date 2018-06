Der Stromausfall vom Sonntag hat den Hamburger Flughafen nach ersten Schätzungen rund eine halbe Million Euro gekostet.

Hinzu kämen Schäden bei Fluggesellschaften und Passagieren, sagte Flughafenchef Eggenschwiler in Hamburg. Er hoffe, dass man den Imageschaden begrenzen könne. Eggenschwiler sprach von höherer Gewalt. Der Defekt an der Isolierung eines Kabels sei vorher nicht erkennbar gewesen. Der Kurzschluss sei sehr stark gewesen, so dass auch andere Teile des Stromsystems betroffen waren.

