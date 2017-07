Bei der ersten größeren Demonstration vor Beginn des G20-Gipfels ist es in Hamburg bislang friedlich geblieben.

Zum Auftakt zogen Gegner des Treffens als sogenannte "Protestwelle" vom Rathausmarkt durch die Innenstadt und wieder zurück. Dort findet die Abschlusskundgebung statt. Die Polizei zählte etwa 8.000 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen von mehr als doppelt so vielen Menschen. Auf der Binnenalster beteiligten sich Boote, Kanus und Flöße an der Kundgebung, im Hafen demonstrierten Greenpeace-Aktivisten. Der Protest richtet sich gegen die Handels- und Klimapolitik der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.



Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen sich kommendes Wochenende in der Hansestadt. Insgesamt sind rund 30 Demonstrationen angemeldet. Bundesinnenminister de Maiziere kündigte in der "Bild am Sonntag" ein hartes Eingreifen von Sicherheitskräften gegen gewaltbereite Demonstranten an. Der CDU-Politiker rechnet mit mehr als 8.000 Extremisten aus dem In- und Ausland.