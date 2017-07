Einen Tag vor dem G20-Gipfel ist US-Präsident Trump in Hamburg eingetroffen.

Dort wird Bundeskanzlerin Merkel ihn am Abend zu einem Gespräch empfangen. Sie versucht, vor dem Gipfel die Chancen auf Kompromisse im Streit um die Handels- und Klimapolitik auszuloten. Es sind auch Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem australischen Premierminister Turnbull geplant. Trump hatte sich bei einem Besuch in Polen noch einmal ausdrücklich zur Beistandspflicht der Nato bekannt. Die USA stünden fest hinter diesem Prinzip, sagte Trump in einer Rede am Denkmal für den Warschauer Aufstand gegen die Nationalsozialisten. Allerdings müsse Europa auch mehr in die eigene Sicherheit investieren.



Am Hamburger Fischmarkt versammelten sich erste Teilnehmer für eine weitere große Demonstration gegen den G20-Gipfel. Sie steht unter dem Motto "Welcome to hell".



Hier können Sie auch noch einmal alles über die politischen Streitfragen des Gipfels nachlesen.