Die Hamburger SPD hat Finanzsenator Tschentscher als neuen Ersten Bürgermeister der Hansestadt nominiert.

Das teilte der scheidende Bürgermeister Scholz am Abend nach einer Sitzung des Landesvorstands mit. Neuer Hamburger Finanzsenator wird demnach der bisherige Fraktionschef Dressel. Die bisherige Sozialsenatorin Leonhard wird Nachfolgerin von Scholz als Landesvorsitzender. Die Personalien sollen auf einem Parteitag am 24. März beschlossen werden. Sie wurden nötig, weil Scholz als Bundesfinanzminister und Vizekanzler nach Berlin wechselt.



Weitere SPD-Politiker in der neuen Bundesregierung: Der bisherige Justizminister Maas wird Außenminister, die bisherige Familienministerin Barley Justizministerin, und die bisherige Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Neukölln, Giffey, Familienministerin. Der frühere Generalsekretär Heil wird neuer Arbeits- und Sozialminister. Die bisherige nordrhein-westfälische SPD-Generalsekretärin Schulze übernimmt das Umweltministerium.

