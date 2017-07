Vor dem G-20-Gipfel in Hamburg hat es dort erste Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und der Polizei gegeben.

Zu den Tumulten kam es, als die Polizei Zelte in einem Protestcamp auf der Elbhalbinsel Entenwerder räumte. Sie setzte Pfefferspray gegen Demonstranten ein und nahm eine Person fest. Die Organisatoren des Camps warfen der Polizei vor, eine angemeldete und rechtlich bestätigte Versammlung zu verhindern.



Das Protestlager war gestern vom Hamburger Verwaltungsgericht genehmigt worden. Die Polizei verbot allerdings Übernachtungen in dem Camp.



Der zweitägige G-20-Gipfel beginnt am Freitag.