Nach den Ausschreitungen im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg hat sich die Lage weitgehend beruhigt. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, werden kaum noch Störungen durch Straftaten gemeldet.

Immer wieder seien in St. Pauli allerdings noch Gegenstände angezündet worden. Zur Stunde tritt ein Demonstrationsverbot in zwei Innenstadtbereichen in Kraft.



Gestern Abend war es bei Demonstrationen zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Kundgebungsteilnehmern gekommen. Zunächst hatten sich etwa 12.000 Menschen versammelt, um gegen die Politik der G20 zu protestieren. Weil sich unter ihnen auch etwa 1.000 Vermummte befanden, stoppte die Polizei den Zug. Dabei setzte sie Korrespondentenberichten zufolge Gewalt ein. Aus dem Teilnehmerfeld wurden Flaschen geworfen und Feuerwerkskörper gezündet. Auf beiden Seiten wurden Dutzende Menschen verletzt, jedoch niemand lebensbedrohend. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen.



Bei einer nächtlichen Kundgebung im Schanzenviertel kam es ebenfalls zu Krawallen. Außerdem wurden bei dezentralen Aktionen in mehreren Stadtteilen Scheiben von Banken und Geschäften eingeworfen. Die Feuerwehr wurde zu etwa 60 Rettungseinsätzen gerufen.