Aus dem Hamburger Schanzenviertel werden in der Nacht wieder Angriffe von gewalttätigen Gegnern des G20-Gipfels gegen Polizisten gemeldet. Nach Polizeiangaben wurden am Neuen Pferdemarkt Einsatzkräfte massiv aus einer größeren Personengruppe heraus attackiert.

Am Schulterblatt würden neue Barrikaden errichtet, außerdem gebe es wieder Sachbeschädigungen. Die Polizei rücke unter dem Einsatz von Wasserwerfern gegen die Angreifer vor. Die beiden Straßen waren bereits gestern Schauplätze von Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Randalierern.



Tagsüber war es in der Hansestadt überwiegend ruhig geblieben. Ein Protestzug gegen Armut und Krieg mit rund 80.000 Teilnehmern ging weitgehend friedlich zu Ende. Am Rande der Demonstration kam es zu Rangeleien zwischen Teilnehmern und Polizisten. An einer zweiten Kundgebung nahmen bis zu 10.000 Menschen teil. Sie war von rund 200 Einzelpersonen der Zivilgesellschaft organisiert worden.



Die schweren Ausschreitungen der Nacht von Freitag auf Samstag stießen auf breite Ablehnung. Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz äußerte die Hoffnung auf harte Strafen für die Randalierer. Bundesinnenminister de Maizière erklärte, es seien viele Chaoten aus dem europäischen Ausland beteiligt gewesen. Bundeskanzlerin Merkel sagte den Opfern der Gewalt schnelle und unbürokratische Hilfe zu. Nach Angaben der Polizei wurden bislang 265 Personen festgesetzt. Mehr als 200 Polizisten wurden verletzt.