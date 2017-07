Nach dem Ende des G20-Gipfels ist es in Hamburg in der Nacht erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Im Schanzenviertel wurden Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen angegriffen, wie die Polizei mitteilte. Es seien neue Barrikaden errichtet und Autos in Brand gesetzt worden. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Randalierer vor und räumte das Viertel. Mehrere Personen wurden festgenommen. Der S-Bahnverkehr ist nach Angaben der Bundespolizei im gesamten Stadtgebiet erheblich beeinträchtigt. Der S-Bahnhof Sternschanze ist für den Zugverkehr gesperrt.



Das Schanzenviertel war bereits in der Nacht auf Samstag Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Randalierern. Ganze Straßenzüge waren verwüstet und Geschäfte geplündert worden. Tagsüber war es in der Hansestadt überwiegend ruhig geblieben. Ein Protestzug gegen Armut und Krieg mit rund 80.000 Teilnehmern ging weitgehend friedlich zu Ende.



Heute will Bundespräsident Steinmeier nach Hamburg reisen, um sich über die Lage zu informieren.