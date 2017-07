Zehntausende Menschen haben auch heute in Hamburg gegen den G20-Gipfel demonstriert.

Zum größten Protestzug gegen Armut und Krieg waren nach Angaben der Veranstalter etwa 80.000 Menschen gekommen. Die Demonstration verlief weitgehend friedlich. Am Rande kam es zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizisten. An einer vom bürgerlichen Lager organisierten Kundgebung nahmen nach Angaben der Veranstalter bis zu 10.000 Menschen teil.



In der vergangenen Nacht hatte es im Hamburger Schanzenviertel massive Ausschreitungen gegeben. Bundeskanzlerin Merkel verurteilte die Krawalle und sprach von ungehemmter Brutalität. Den Opfern der Gewalt sagte sie schnelle und unbürokratische Hilfe zu.



Rund um den G20-Gipfel setzte die Polizei mindestens 70 Menschen fest. Mehr als 200 Polizisten wurden bei den Krawallen verletzt. Auch auf Seiten der Demonstranten gab es Verletzte. Eine genaue Zahl ist aber nicht bekannt.