Der Zoll hat im Hamburger Hafen bei drei Aktionen mehr als 3,8 Tonnen Kokain beschlagnahmt.

Die Funde im März und im April mit jeweils anderthalb Tonnen waren dabei die größten jemals in Deutschland sichergestellten Einzelmengen, wie der Zoll mitteilte. Der Straßenverkaufswert wird auf 800 Millionen Euro geschätzt.



Die Drogen befanden sich in Schiffscontainern aus Südamerika und waren in einer Ladung Holzkohle und unter Futtermitteln versteckt. Das Kokain soll nun an einem geheimen Ort verbrannt werden.