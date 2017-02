Hamburg Zollfahnder entdecken 720 Kilogramm Kokain in Schiffscontainer

Container im Hamburger Hafen (imago stock&people)

Zollfahnder haben in einem Container im Hamburger Hafen fast 720 Kilogramm Kokain entdeckt.

Nach Angaben des Zolls haben die Drogen einen Straßenverkaufswert von 145 Millionen Euro. Dies sei der größte Fund in einem deutschen Seehafen seit sieben Jahren. Das hochreine Kokain war in einem Behälter versteckt, der von der Karibikinsel Curacao kam und für den Transport in die Niederlande bestimmt war. Hinter dem Schmuggel steckt nach Angaben des Zolls eine international agierende und äußerst brutale Täterorganisation.