Hamburger Helmut-Schmidt-Airport Was der Stromausfall am Flughafen kostet - und wen

Etwa 30.000 Flugpassagiere waren vom gestrigen Stromausfall am Helmut-Schmidt-Airport in Hamburg betroffen. Die Fluggesellschaften könnten versuchen, sich ihre Verluste vom Flughafen erstatten zu lassen, sagt ein Branchenkenner. Aber an wen wenden sich Privatleute, die ihren Flug verpasst haben?

Von Axel Schröder

