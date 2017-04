Hamburger Kabarettist Sebastian Schnoy Name: Schnoy. Beruf: leidenschaftlicher Europaretter

Wer am Ende eines langen und ernsthaften Studentendaseins im komischen Fach landet, muss doch einiges verstanden haben. Sebastian Schnoy nimmt das für sich in Anspruch. Geschichte, Politik, Psychologie: alles studiert, alles ohne Abschluss. Ahnung von der Materie hat er trotzdem und nutzt sie heute publikumswirksam in den Medien und auf der Bühne.

Ein Porträt von Luigi Lauer