Nach dem Messerangriff in Hamburg hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Die Behörde in Karlsruhe begründete den Schritt mit der besonderen Bedeutung des Falles. Demnach gibt es zwar keine Anhaltspunkte für eine Verbindung des Angreifers zur Terrormiliz IS oder anderen Gruppierungen. Ein islamistischer Hintergrund liege aber nahe. Der 26-jährige Palästinenser soll sich erst am Tattag entschlossen haben, ein Attentat zu begehen, in der Hoffnung, als Märtyrer zu sterben. Bei dem Angriff in einem Supermarkt in Hamburg-Barmbek waren ein Mann getötet und sieben weitere Menschen verletzt worden.