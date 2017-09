Handball-Bundesliga Das Überraschungsteam aus Hannover

Die Tabellensituation in der Handball-Bundesliga ist kurios. Ganz oben steht nicht eines der drei Top-Teams, - THW Kiel, SG-Flensburg-Handewitt oder die Rhein-Neckar Löwen. Die Tabelle führt die TSV Burgdorf aus Hannover an. Dabei hat sie in der Rückrunde der vergangenen Saison nicht ein Spiel gewonnen.

Benjamin Chatton im Gespräch mit Marina Schweizer

