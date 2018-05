Im Handball sei es so, dass die Pausen immer kürzer werden, da jedes Jahr ein Großereignis wie eine Welt- oder Europameisterschaft stattfinde. "Wir können uns zwischen der Saison einfach nicht mehr psychisch erholen", moniert Wandschneider. Dies führe zu schwerwiegenden Problemen.

"Nur hinter vorgehaltener Hand"

Viele Verletzungen hätten eine psychische Ursache: "Der Körper braucht dann eine Pause, vor allem braucht die Seele eine Pause." So richtig offen darüber gesprochen werde allerdings nicht. Dies geschehe eher hinter vorgehaltener Hand.

Niemand darf ausgeschlossen werden

"Ich befürworte eine starke Spielergewerkschaft", so Wandschneider. An einer Diskussion müssten sich die Spieler beteiligen, denn sie seien die unmittelbar Betroffenen. Es müsse ein Bewusstsein in der Szene entstehen und von diesen Diskursen dürfe niemand ausgeschlossen werden.

