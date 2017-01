Eigentlich habe man um Medaillen kämpfen wollen, sagte Thorsten vom Wege. Aber am heutigen Tag habe viel nicht zusammen gepasst. "Wahrscheinlich hatte die Mannschaft ein kleines Kopfproblem." Zwar habe Torwart Andreas Wolff die entscheidenden Bälle abwehren können, aber "anscheinend war die Mannschaft sich zu sicher nach 45 Minuten." Beim Stand von 17:13 könne man eigentlich nicht mehr verlieren und die deutsche Mannschaft habe dann abgeschlossen, sodass die einzige Führung für Katar reichte.

"Habe mich gefragt, was Sigurdsson so coacht"

Es sei eine "Niederlage, die so nötig war wie ein Kropf". Eine Leistung wie gegen Kroatien hätte heute locker gereicht, Deutschland sei eindeutiger Favorit gewesen. Nun sei man erst einmal raus aus dem Konzert der ganz Großen. Für die nächste WM in Dänemark und Deutschland sei man als Co-Gastgeber aber fix qualifiziert. Vom Wege sagte: "Ich habe mich gefragt, was Sigurdsson so coacht." Er habe in der entscheidenden Phase auf eine Auszeit verzichtet, in der Folge habe die Mannschaft zwei Bälle einfach abgeschenkt. Mit 60 Prozent Leistung gewinne man eben nicht gegen Katar.

Was die Titelchancen betrifft, sagte vom Wege: Frankreich sei Favorit, und dann komme lange niemand, denn der Olympiasieger Dänemark und der Europameister Deutschland sind ausgeschieden. Wenn die Franzosen noch jemand stoppen wolle, dann vielleicht Spanien, Norwegen oder Kroatien.