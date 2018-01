Die deutschen Handballer ziehen als Gruppenzweiter in die Hauptrunde der Europameisterschaft in Kroatien ein.

Im abschließenden Gruppenspiel kam der Titelverteidiger am Abend nicht über ein 25:25 gegen Mazedonien hinaus. Als nächstes trifft Deutschland in der Hauptrunde am Freitag auf Tschechien.

