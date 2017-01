Handball "Es darf bei der Rechtevergabe nicht nur um Finanzielles gehen"

Die Handball-WM in Frankreich ist nur im Livestream zu sehen. Es sei jedoch wichtig, dass Handball in Deutschland verbreitet werde, sagte der Präsident des Deutschen Handball-Bundes, Andreas Michelmann, im DLF. Er appellierte an den Chef des Weltverbandes, bei der Rechtevergabe nicht nur finanzielle Aspekte zu berücksichtigen. Sportlich gebe es für das Turnier keine Zielvorgabe.

Andreas Michelmann im Gespräch mit Thorsten vom Wege