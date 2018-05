Der Handball-Trainer Kai Wandschneider hat die Belastung für Profispieler kritisiert.

Viele wollten deshalb gar nicht mehr in die erste Bundesliga, sagte der Trainer von HSG Wetzlar der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Für Nationalspieler sei die Sommerpause inzwischen nur noch drei Wochen lang. "Als ich 2001 mit Dormagen in der ersten Liga war, endete die Saison am 15. Mai und die nächste begann am 15. September." Wandschneider betonte, nur mit solchen Pausen konnte sich Kreativität entwickeln. Im schlimmsten Fall müssten Spieler heute 80 Spiele pro Jahr absolvieren. Das Geschäftemachen im Handball überlagere das Spielfeld.



Der Trainer forderte eine starke Spielergewerkschaft. "Ich empfehle meinen Spielern, dort reinzugehen und Einfluss zu nehmen." Wandschneider sieht "genauso erschöpfte, ausgebrannte Spieler wie im Fußball."



Die hohe Belastung im Handball hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für Kritik gesorgt. Nationalspieler Patrick Wiencek befürchtete eine Flucht der Stars aus der Bundesliga. Für Empörung sorgte unter anderem, dass die Rhein-Neckar-Löwen aus Heidelberg am selben Tag ein Topspiel in der Liga und das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions-League absolvieren mussten.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.