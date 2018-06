Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft bei der Weltmeisterschaft im Januar nächsten Jahres in der Vorrunde auf Frankreich, Russland, Serbien, Brasilien und Südkorea.

Das ergab die Auslosung am Mittag in Kopenhagen. Die Handball-WM wird in Dänemark und Deutschland ausgetragen. Sie dauert vom 10. bis zum 27. Januar.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.