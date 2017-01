Handball-WM Deutsches Team besiegt Ungarn 27:23

Der deutsche Torhüter Silvio Heinevetter in Aktion (picture alliance /dpa /Marijan Murat)

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist erfolgreich in die WM in Frankreich gestartet.

In seinem Auftaktspiel besiegte das deutsche Team in Rouen Ungarn mit 27:23 . Nächster Gegner ist am Sonntag Chile.



Die Liveübertragung im Internet war anfangs massiv gestört. Die Streams auf dem Portal der Deutschen Kreditbank und bei YouTube fielen kurz nach Beginn des Spiels für mehr als 15 Minuten aus. Ein DKB-Sprecher sagte, Grund sei offenbar eine Unterbrechung durch den Rechtevergeber gewesen. Im Free-TV wird die Handball-WM nicht übertragen.