Handball-WM Klarer Sieg für Deutschland gegen Chile

Bei der Handball-WM ist Deutschland auf Achtelfinal-Kurs. (dpa / picture alliance / Marijan Murat)

Bei der Handball-WM in Frankreich hat die deutsche Mannschaft auch ihr zweites Spiel gewonnen.

Die DHB-Auswahl besiegte Chile mit 35:14 und übernahm die Tabellenführung in der Gruppe C. Nächster Gegner ist am Dienstag Saudi-Arabien.



Titelverteidiger Frankreich konnte sich mit einem 31 : 28 gegen Norwegen bereits für das Achtelfinale qualifizieren.