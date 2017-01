Handball-WM Slowenien gewinnt Bronze im Spiel gegen Kroatien

Die slowenische Mannschaft feiert ihre Bronzemedaille bei der Handball-WM in Frankreich (afp)

Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich hat Slowenien die Bronze-Medaille gewonnen.

Die Mannschaft setzte sich am Abend in Paris mit 31 zu 30 gegen Kroatien durch. Mitte der zweiten Halbzeit hatte das Team noch mit sieben Toren in Rückstand gelegen.