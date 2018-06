Erneut sind mit dem Insektengift Fipronil belastete Eier aus den Niederlanden in den deutschen Einzelhandel gelangt.

Betroffen seien Niedersachsen, Baden-Württemberg, Hessen, Bayern, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, teilte das Landwirtschaftsministerium in Hannover mit. Es handele sich um 73.000 Eier. Die Rücknahme sei veranlasst worden. Eine Gesundheitsgefahr für die Verbraucher besteht nach Einschätzung der zuständigen Behörden nicht.



Das Ministerium in Hannover hatte am Freitag erstmals über die erneute Feststellung von Fipronil in Eiern aus den Niederlanden informiert. Das genaue Ausmaß war da aber noch nicht klar.

