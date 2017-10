Der deutsche Handelskonzern Rewe Group will im kommenden Jahr mehr als zwei Milliarden Euro investieren.

Das Geld solle nicht nur in die Modernisierung der Filialen fließen, sondern auch in die Digitalisierung sowie in die Qualifikation der Mitarbeiter, sagte der Vorstandsvorsitzende Souque dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Der Verdrängungswettbewerb sei eine große Herausforderung. Der US-Konzern Amazon stelle alle Branchen in Frage, warnte Souque.