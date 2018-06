Die Bundesregierung will ihre Exportabsicherungen für Afrika-Geschäfte deutscher Firmen verbessern.

Die Ausweitung der Garantien helfe vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, in für sie risikoreicheren Märkten Fuß zu fassen, erklärte Entwicklungsminister Müller in Berlin. Die Firmen würden vor Zahlungsausfällen aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen geschützt.



Konkret will die Bundesregierung den Selbstbehalt bei der Absicherung von Ausfuhren in bestimmte afrikanische Länder senken, mit dem deutsche Unternehmen oder die finanzierende Bank selbst ins Risiko gehen müssen. Dabei geht es beispielsweise um Exporte in die Elfenbeinküste, den Senegal sowie Äthiopien, Ghana oder Ruanda.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.