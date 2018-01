Der Bundeshaushalt hat das vergangene Jahr offenbar mit einem Überschuss von 3,7 Milliarden Euro abgeschlossen.

Nach Informationen des in Düsseldorf erscheinenden "Handelsblatts" kommen dazu noch 6,7 Milliarden Euro aus der Asylrücklage, die 2017 nicht benötigt worden seien. Insgesamt lag der Bundeshaushalt demnach 10,4 Milliarden Euro über Plan.



Der geschäftsführende Finanzminister Altmaier will die genauen Zahlen am Freitag in Berlin vorstellen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.