Die US-Regierung erwägt, einzelne Länder von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen. Eine Sprecherin sagte in Washington, etwaige Ausnahmen müssten jedoch durch Verhandlungen auf Basis einer Einzelfallprüfung hin erfolgen. Dies könne die Nachbarländer Mexiko und Kanada, aber auch andere Länder betreffen.

Dabei spiele die nationale Sicherheit eine Rolle. Bisher hatte die US-Regierung zu verstehen gegeben, dass es keine Ausnahmen geben werde. Nach Angaben der Sprecherin wird US-Präsident Trump eine Entscheidung zu den Strafzöllen Ende der Woche bekannt geben.



Die Europäische Kommission droht den Vereinigten Staaten mit Gegenmaßnahmen und erwägt Strafzölle auf zahlreiche Waren. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP stehen auf der Liste der Kommission neben Lebens- und Genussmitteln wie Erdnussbutter, Reis, Mais, Whiskey und Tabak auch Industrieprodukte wie Stahlröhren und Batterien sowie verschiedene Motorfahrzeuge und Textilien.



EU-Handelskommissarin Malmström sagte in Brüssel, man bereite Maßnahmen vor, um auf die angekündigten US-Zölle auf Stahl und Aluminium zu reagieren. Entscheidungen seien aber noch nicht gefallen. Die EU hoffe, dass sich ein großer Handelskonflikt noch vermeiden lasse. US-Handelsminister Ross betonte, auch die Vereinigten Staaten wollten keinen Handelskrieg. Die geplanten Zölle auf Stahl und Aluminium seien jedoch wohldurchdacht. Einzelheiten sollen nach Angaben aus Washington bis Ende dieser Woche bekanntgegeben werden.



Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, betonte, eine solche Auseinandersetzung mit wechselseitig angehobenen Einfuhrzöllen könne keiner gewinnen. Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen wären schwerwiegend, vor allem wenn die EU zurückschlüge, sagte Lagarde dem französischen Radiosender RTL.



Der ranghöchste Wirtschaftsberater von US-Präsident Trump, Cohn, hatte in der Nacht seinen Rücktritt erklärt. Hintergrund ist offenbar der Streit um die von Trump angekündigten Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium, die Cohn ablehnt. Kurz vor der Rücktrittserklärung wiederholte der Präsident seine Ankündigung und nahm vor allem die EU ins Visier. Den europäischen Autobauern drohte er mit einer Abgabe von 25 Prozent.



Ifo-Präsident Fuest hat für maßvolle Gegenmaßnahmen der EU plädiert. Die EU-Kommission solle lediglich Zölle in einem überschaubaren Marktsegment wie Kleidung oder Motorräder verhängen, um den Konflikt nicht anzuheizen, sagte Fuest im Deutschlandfunk. In den USA dürfe nicht der Eindruck entstehen, die Europäische Union reagiere übermäßig hart.

