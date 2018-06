China will keine Handelsvereinbarungen mit den USA umsetzen, falls Washington weiterhin mit Importzöllen auf chinesische Produkte droht.

In einer Erklärung der Regierung in Peking heißt es, unter den genannten Voraussetzungen werde keine der gemeinsam ausgehandelten Absprachen in Kraft treten. US-Handelsminister Ross hatte kurz zuvor seine Gespräche in China als positiv bezeichnet. Ross sagte in Peking, die Unterredungen seien offen und freundlich gewesen. Er war mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Liu He zusammengekommen, der für Wirtschaftsfragen zuständig ist.

