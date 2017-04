Als Reaktion auf neue Erlasse von US-Präsident Trump hat China die Einhaltung internationaler Handels-Regeln gefordert.

Jede Maßnahme müsse mit allgemein anerkannten Vorschriften in Einklang stehen, erklärte das Handelsministerium in Peking. Die Volksrepublik sei bereit, mit den USA auf Grundlage der Gleichberechtigung und des gegenseitigen Nutzens zusammenzuarbeiten. Trump hatte am Freitag zwei Dekrete zur Handelspolitik erlassen. Er will untersuchen lassen, wie die US-Handelsbilanzdefizite mit Ländern wie China, Japan oder Deutschland zustande kommen und Einfuhrzölle konsequenter eintreiben lassen. Das Thema wird auch zur Sprache kommen, wenn der chinesische Präsident Xi Jinping am Donnerstag und Freitag Trump in Florida besucht. Auch die Bundesregierung hatte sich über das Vorgehen Trumps besorgt geäußert. Wirtschaftsministerin Zypries beklagte, die USA wollten offensichtlich vom freien Handel abrücken.