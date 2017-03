Bundesaußenminister Gabriel hat die Dumping-Vorwürfe der USA gegen deutsche und andere europäische Stahlunternehmen kritisiert.

Dies könne er nur mit großem Unverständnis zur Kenntnis nehmen, sagte Gabriel in Berlin. Er warf den Vereinigten Staaten widrige Berechnungsmethoden vor und sprach vor einem gefährlichen Schritt.



US-Präsident Trump will per Erlass sämtliche Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten untersuchen lassen. Dabei gehe es vor allem darum zu klären, ob Verletzungen von Verträgen vorlägen, teilte der zuständige Minister Ross in Washington mit. Nach 90 Tagen sollten die Ergebnisse der Untersuchung dem Weißen Haus zugeleitet werden, damit etwaige Konsequenzen gezogen werden könnten. Ross verwies darauf, dass die USA geringe Einfuhrzölle hätten. Andere Staaten seien weitaus protektionistischer. Der Handelsminister erklärte zudem, die amerikanische Regierung habe bereits eine Reihe ausländischer Stahlproduzenten des Preis-Dumpings überführt, darunter die deutschen Firmen Salzgitter AG und Dillinger Hütte.