Handelspolitik Merkel weist Vorwürfe aus den USA zurück

US-Präsident Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro (dpa/picture-alliance/Albin Lohr-Jones)

Bundeskanzlerin Merkel hat Vorwürfe der neuen US-Regierung zurückgewiesen, Deutschland verschaffe sich über den Euro unfaire Handelsvorteile.

Deutschland habe immer für eine unabhängige Politik der EZB geworben, sagte Merkel bei einem Besuch in Stockholm. Deshalb werde man auf das Verhalten der Europäischen Zentralbank keinen Einfluss nehmen. Merkel betonte, deutsche Unternehmen bemühten sich vielmehr, mit wettbewerbsfähigen Produkten und fairem Wettbewerb auf dem Weltmarkt zu bestehen.



Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Trump, Navarro, hatte der Bundesregierung in einem Interview mit der "Financial Times" unter anderem vorgeworfen, sich auf Kosten der Vereinigten Staaten mit Hilfe eines unterbewerteten Euro Vorteile zu verschaffen.