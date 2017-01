Handelspolitik USA beklagen unfaire Praktiken Deutschlands

US-Präsident Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro. (dpa/picture-alliance/Albin Lohr-Jones)

Die neue US-Regierung unter Präsident Trump hat die Handelspraktiken Deutschlands kritisiert.

Trumps Wirtschaftsberater Navarro warf der Bundesrepublik in der Zeitung "Financial Times" vor, sich auf Kosten der Vereinigten Staaten mit Hilfe eines deutlich unterbewerteten Euro Vorteile zu erschleichen. Deutschland sei zudem eines der Haupthindernisse für einen amerikanischen Handelsvertrag mit der Euroäischen Union. So habe die Bundesrepublik das TTIP-Abkommen für tot erklärt, beklagte Navarro.