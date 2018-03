Bundeswirtschaftsminister Altmaier befürwortet mehr internationale Kooperation für einen fairen globalen Handel.

Der Welthandel könne nur offen sein, wenn er auch fair sei, sagte Altmaier im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er kündigte an, in den kommenden Wochen mit den USA intensiv über den internationalen Handel zu sprechen. Dabei wolle er die Interessen des Industriestandorts Europa verteidigen. Es sei wichtig, dass es ein Grundverständnis gebe, betonte der CDU-Politiker. Das Ziel sei, dass es am Ende zu vernünftigen Vereinbarungen komme.



Zu den deutschen Handelsüberschüssen sagte Altmaier, man könne Unternehmen nicht verbieten, ihre Produkte da zu verkaufen, wo sie beliebt seien. Es gehöre zu einem fairen Welthandel, dass jedes Land mit seinen Stärken werben dürfe.



Die USA hatten in der Nacht offiziell bestätigt, dass die angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium vorerst nicht für die EU und einige weitere Staaten gelten. Zugleich unterzeichnete US-Präsident Trump ein Dekret, das vorsieht, China mit milliardenschweren zusätzlichen Strafzöllen zu belegen. Er begründete dies mit unfairen Handelspraktiken und Diebstahl geistigen Eigentums durch China. Peking hat bereits angekündigt, mit Handelsstrafen gegen Washington zu antworten. Aus Furcht vor einem Handelskrieg fiel die japanische Börse auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2017.

