Bundesaußenminister Maas hat sich gegen Protektionismus und Abschottung im internationalen Handel gewandt.

Man habe kein Interesse daran, dass in der Handelspolitik die Uhren wieder zurückgedreht würden, sagte der SPD-Politiker in Berlin bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang. Protektionismus und Abschottung dürften nicht wieder die Oberhand gewinnen, sagte Maas mit Blick auf die US-Handelspolitik. Washington hat Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium erlassen, von denen die EU nur noch bis morgen ausgenommen ist.



Bundeskanzlerin Merkel sagte nach einem Gespräch mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Costa, US-Strafzölle seien nicht vereinbar mit den Regeln der Welthandelsorganisation. Die Europäische Union werde gegebenenfalls klug, entschieden und gemeinsam antworten, sagte sie in Lissabon.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.