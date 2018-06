Mehrere in den USA tätige Autokonzerne haben Präsident Trump vor der Umsetzung etwaiger Sonderzölle auf importierte Autos aus der Europäischen Union gewarnt.

Diese gingen zulasten des Fahrzeugpreises und damit der Kunden, teilte die "Alliance of Automobile Manufacturers" mit. Ihr gehören unter anderem BMW, Volkswagen, Mercedes, Volvo und Jaguar-Land Rover an. Der deutsche Verband der Automobilindustrie rief die Bundesregierung zu Verhandlungen mit Washington auf. Trump hatte via Twitter einen Zollsatz von 20 Prozent auf EU-Autos angedroht. Er kritisierte die zuvor in Kraft getretenen Einfuhrzölle Brüssels auf US-Produkte wie Jeans und Whiskey. Diese wiederum sind Vergeltung für amerikanische Zölle auf Stahl und Aluminium.

