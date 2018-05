Der Bundesverband der Deutschen Industrie rechnet damit, dass die US-Zölle auf Stahl und Aluminium morgen in Kraft treten.

BDI-Präsident Kempf sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der amerikanische Präsident werde den Europäern mitteilen, dass die bislang gewährte Aussetzung auslaufe. Dies wäre eine besorgniserregende Nachricht, nicht zuletzt auch für die US-Wirtschaft. Das scheine die Regierung in Washington jedoch nicht zu kümmern. Der europäischen Seite rate er zur Besonnenheit. Ob man mit Gegenzöllen reagiere, müsse gut überlegt werden, betonte Kempf. Wichtiger wäre es, nun eigene Schutzzölle gegen die Überflutung der europäischen Märkte mit Stahl aus China zu erheben, der in den USA nicht mehr abgenommen werde.



Gespräche zwischen EU-Vertretern und US-Handelsminister Ross gestern in Paris hatten kein Ergebnis gebracht. Präsident Trump hatte im März Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium festgesetzt. Eine Ausnahmeregelung für die EU läuft heute ab.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.